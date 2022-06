Un elevato standard di qualità è lo storico patrimonio dell’azienda Giuseppe Bellora SpA.Un'identità di brand costruita in oltre 130 anni di storia che ha permesso a Bellora di entrare dapprima nelle case degli italiani e di trovare poi un proprio spazio e riconoscimento nei più raffinati mall internazionali e boutique di tutto il mondo.Bellora ha una storia da raccontare che cattura i cuori e le menti. Tutto è iniziato nel 1883 a Fagnano Olona, vicino a Varese (nord Italia), dove l'azienda si trova ancora oggi, in quello che viene descritto come "distretto del tessile italiano".Nel tempo le collezioni Bellora si sono imposte nel mondo della biancheria per l’elevata qualità e per il loro stile.Collezioni che già al primo sguardo sono immediatamente riconoscibili come il frutto di quella ricerca stilistica che negli anni ha caratterizzato lo stile e il gusto dell’azienda di Fagnano Olona. Un’eleganza discreta e senza tempo dal carattere sofisticato e senza eccessi, identificabile in ogni suo prodotto.Collezione dopo collezione è il Mondo Bellora che emerge. Un mondo che testimonia, oggi sempre più, un nuovo modo di vivere la casa: non più solamente il singolo prodotto di qualità scelto per il proprio benessere, ma un vero e proprio lifestyle Bellora da mostrare e apprezzare in ogni tipologia di casa, da quella di campagna al loft dallo stile newyorkese.Colore o toni naturali, fantasie o tinte unite e la naturalità dei tessuti incontrano le tendenze moda che, anche nella biancheria e negli accessori, diventano un’esigenza nell’home wear.