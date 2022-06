Gian Paolo Guerra nasce a Benevento nel 1973, dopo essersi laureato in giurisprudenza si trasferisce a Roma dove si diploma in interior design presso l'Istituto Europeo di Design (IED). Dopo uno stage in uno studio d'architettura, dove si è occupato di ristrutturazioni ed arredamento d'interni, ha scelto d'intraprendere la carriera di architetto d’interni.Le passioni di sempre quali design, decorazione d’interni, antiquariato, modernariato e brocantage lo hanno spinto a trasformarle in una vera e propria professione.

Le esperienze lavorative vanno da ristrutturazioni di immobili residenziali, uffici di rappresentanza, dimore di charme fino alla progettazione d’interni di strutture turistico ricettive. Socio fondatore dello Studio Guerra sas con sede a Benevento e a Roma, si occupa di: - ristrutturazioni - progettazione d'interni - consulenza per l'arredamento - allestimento d'interni - home shopping (servizio di personal shopper per la casa e guida agli acquisti) - workshop tematici su come abbellire la casa senza ristrutturare (c.d. restyling)