Ragall

Tradizione e innovazione In Italia abbiamo una grandissima capacità di fare cose belle, da usare, da vivere; oggetti che definiscono un modo di abitare, di stare negli spazi, con buon gusto ed affettività. Questo perché in Italia, la bellezza è scritta nella natura, nelle architetture, nelle persone e nelle esperienze. È proprio il talento e la visionarietà dei fratelli che fondano le imprese Ragaini quarant'anni fa, ad esprimere bellezza ed utilità, attraverso l'impegno per un futuro migliore, per case più sane, per un mondo più felice. I saperi culturali e le competenze tecnologiche, testimoniate da decine di brevetti internazionali di innovazione, hanno costruito prodotti coerenti, fondati sul buon senso, sulla qualità, capaci di portare lo standard industriale alla dimensione dell’unico.Le aziende del GruppoRagaini costruiscono ogni anno milioni di corpi scaldanti, che rendono confortevoli ed arredano case, appartamenti, uffici in più di quaranta paesi nel mondo; il 2,1% del fatturato viene investito ogni anno in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e prodotti.