IRSAP nasce nel 1963 ad Arquà Polesine, in provincia di Rovigo.Inizia la sua attività con la produzione di radiatori in acciaio stampato.Tre anni dopo, nel 1967 è il momento di TESI un radiatore tubolare ancora sconosciuto per il mercato Italiano ed IRSAP lo introdusse, per la prima volta in Italia, dando origine al multi colonna per eccellenza. Nel 1981 lancia sul mercato NOVO, il primo e innovativo radiatore da bagno scaldasalviette prodotto in Italia.Un modo innovativo di concepire il radiatore, inteso non solo come elemento riscaldante, ma anche come componente d'arredo e sintetizzandone il nuovo significato nel marchio I TERMOARREDATORI®. Arredare con il calore significa personalizzare l'ambiente grazie alla varietà di colori, forme e dimensioni. Questa filosofia ha accompagnato IRSAP nella sua costante evoluzione.Nel 1978 nasce IRSOL, per la produzione di impianti solari e radiatori elettrici.Nel 1996 IRSAP entra nel settore della climatizzazione proponendo una serie completa di prodotti per il condizionamento: nascono i CLIMARREDATORI.Nel 2000 IRSAP acquisisce Rhoss, storica azienda friulana, per consolidare la sua presenza nel mercato della climatizzazione.Grazie al continuo arricchimento della gamma, alla ricerca di colori sempre attuali, alle numerose varianti dimensionali, sono disponibili oltre 500.000 diverse possibilità per realizzare un radiatore che soddisfi completamente le esigenze del cliente: per un calore davvero su misura.La collezione TESI reinterpreta il radiatore che fin dai primi anni '70 ha rappresentato l'archetipo del calore domestico arricchendolo di nuove forme, nuove finiture e nuove funzionalità. La sensazione non è più solo visiva ma diventa tattile, passando dal liscio, lucido, brillante, al vellutato opaco, al materico dell'oro, dell'argento e del platino. L'emozione del calore si esalta con la speciale superficie soft touch, disponibile in diverse tonalità, che trasforma la sensazione del solido acciaio in una morbida superficie gommata. Nelle versioni Galileo, Leonardo e Michelangelo i radiatori sono completati da elementi decorativi e funzionali.Lo stesso livello qualitativo, unito ad un design di forte espressività caratterizza la collezione Officina delle Idee che si è recentemente arricchita di nuove proposte dalla grande personalità e presenza scenica.