MERIDIANI nasce da un’idea semplice e appassionata di Laura Ferraro Crosti: progettare una collezione casa in grado di rivisitare i temi classici dell’arredamento in chiave contemporanea e suggerire un’eleganza senza tempo. La prima collezione vede la luce nel 1996, frutto della collaborazione e dell’entusiasmo di Laura e Andrea Parisio - designer e direttore artistico del marchio - dopo alcuni mesi di ricerche, analisi e confronti, potendo contare su un’ esperienza già trentennale nel mondo dell’arredamento, maturata con altri progetti, e sull’utilizzo delle strutture industriali della famiglia situate in Brianza, un territorio dedicato per tradizione alla produzione di mobili di qualità. Il 4 ottobre 1996 il primo negozio apre a Milano e quattro anni più tardi il marchio sarà presentato ufficialmente ad una clientela internazionale.Negli anni Valeria, figlia di Laura e Renato Crosti, titolare dell’azienda, ha proseguito il lavoro di Laura, nel segno della continuità famigliare. L’abilità di fondere con successo produzione efficiente e qualità , la costante attenzione per il cliente, uniti ad una precisa identità, sono stati i fattori decisivi per il successo a livello internazionale della collezione e del marchio.