La Termoidraulica Nigrelli di Guidonia Montecelio, Roma, opera da più di 25 anninel settore dell'arredobagno, della termoidraulica e delle ceramiche di pregio.

Presso il nostro showroom, dotato di un ampio parcheggio interno a disposizione dei clienti, è possibile toccare con mano e scegliere con tranquillità i prodotti desiderati, seguiti sempre da personale specializzato in grado di suggerire con la consueta professionalità gli articoli più adatti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Un vastissimo assortimento di materiali ed articoli delle migliori marche disponibili sia per la vendita al dettaglio che all'ingrosso agli installatori ed agli altri professionisti del settore termoidraulico. La Termoidraulica Nigrelli è specializzata nel settore delle ceramiche di qualità e propone in vendita esclusivamente pavimenti, rivestimenti, mosaici, parquet frutto del migliore "Made in Italy" da affiancare all'ampia scelta di accessori e mobili da bagno, rubinetterie e sanitari bagno, docce,saune e vasche idromassaggio, materiale idraulico, termico e gas, cucine in muraturaed elettrodomestici. Nel settore termoclima proponiamo le migliori soluzioni per i vostri impianti di riscaldamento e climatizzazione, stufe a pellet e a legna, camini, termocamini, pannelli solari termici e fotovoltaici, caldaie a gas tradizionali e caldaie a condensazione, climatizzatori ed impianti di condizionamento delle migliori aziende del settore. Ed inoltre è disponibile un'ampia scelta di sistemi di irrigazione per giardini, parchi e terrazzi, arredamenti da esterno, forni, barbecue, fontane e piscine con i relativi sistemi di trattamento delle acque ed i prodotti per la manutenzione. Venite a scoprire tutto questo negli oltre5000 metri quadrati di esposizione...