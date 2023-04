Siamo AluK, importante azienda internazionale affermata nella progettazione di sistemi in alluminio per finestre, porte e facciate continue. Il nostro marchio pone al centro delle proprie attività il cliente e si basa su valori come affidabilità, intraprendenza, professionalità e approccio personale.



Ogni giorno mettiamo a disposizione le nostre competenze per fornire un servizio innovativo e personalizzato, trovare le soluzioni più efficaci e creare luoghi migliori in cui vivere, imparare, crescere e lavorare.

AluK Italia, dal 1969, è sinonimo di alta qualità nella realizzazione di sistemi in alluminio a elevate prestazioni, dalla progettazione alla realizzazione, attraverso lo studio e l’ingegnerizzazione del profilo, degli accessori, delle guarnizioni e delle finiture. Una filiera di produzione completamente garantita, partendo dalla selezione accurata della materia prima migliore.

Le nostre soluzioni sono adatte sia in ambito di ristrutturazione sia di nuove costruzioni, in tutti i settori edilizi: dal commerciale all'industriale, dal residenziale al pubblico.