Fondital è un marchio ormai accreditato ovunque come leader nei sistemi di riscaldamento domestico, tutti ad alta affidabilità, all’insegna del risparmio energetico, dal costo contenuto e progettati per il rispetto dell’ambiente.Negli ultimi anni Fondital ha attraversato una fase di notevole sviluppo, soprattutto grazie all’ampliamento delle aree produttive e all’automazione degli impianti, tutti strutturati in isole automatiche di lavoro a gestione integrata, dove l’operatore svolge una semplice operazione di controllo e supervisione.Fondital offre da sempre standard qualitativi eccellenti unitamente a tempi di consegna time to market, flessibili ed adattabili alla rapidità tipica delle contemporanee esigenze del mercato e dei consumatori.

Fin dal primo giorno Fondital si pone la missione di progettare e realizzare elementi e sistemi per il riscaldamento, innovando in termini di produzione e qualità. Tutto ciò è possibile grazie a una cultura interna fondata sull’eccellenza, sull’attenzione ai materiali e sulla capacità di interpretare in anticipo le evoluzioni del mercato in chiave globale. Fondital ha così saputo affermarsi negli anni come realtà di riferimento in Italia e all'estero, divenendo sinonimo dicalore, sicurezza e comfort. Aree produttive Fondital

Fondital è una società in continua espansione, ne sono testimonianza i 5 attuali stabilimenti produttivi.