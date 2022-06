Lo studio dell'architetto Floridia nasce negli ultimi anni ottanta

ed opera nei diversi ambiti dell'architettura: progettazione, restauro, consolidamento, interiors, design, servizi di consulenza globale ed assistenza tecnica.

Dagli anni ottanta ad oggi vi è stata una grande crescita dell'attività dello studio, che si avvale del contributo di un team di giovani professionisti e della collaborazione delle sedi distaccate di Milano, Coimbra e New York, quest'ultima in associazione con l'architetto Anthony Morali Director della New York Society of Architects (Ordine degli Architetti di New York) e Director della IREO (International Renowable Energy Organization of United Nations).