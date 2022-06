Quasi mezzo secolo nella produzione e una profonda attenzione al mercato fanno di ERCOS spa un'azienda di spessore internazionale, in grado offrire con i suoi stabilimenti e con la propria gamma di prodotti risposte mirate e affidabili per i diversi clienti. Le esigenze della cantieristica, delle ristrutturazioni dei privati, quelle di architetti e designer, vengono ampiamente soddisfatte da una produzione che è interamente controllata e certificata in ogni sito produttivo.Coniugare la tecnologia alla qualità dei materiali, alla funzionalità e all'estetica, migliorare i prezzi e le prestazioni, sono le sfide di ogni giorno e la chiave del crescente sviluppo che, dal 1967 ad oggi, ha portato la ERCOS SPA ad essere leader di mercato.

Ercos. Nascita ed evoluzione. Ercos Spa Nasce nel 1967 e raggiunge in pochi anni un'altissima qualità e specializzazione nella produzione di corpi scaldanti in ghisa. Nel 1999 Ercos Spa realizza un nuovo stabilimento dedicato alla produzione di COMBY, l'unico radiatore tubolare in acciaio scomponibile. Questo progetto industriale è stato successivamente ampliato fino a comprendere gli scaldasalviette, la linea bagno e la nuova linea di riscaldamento a pavimento Opefloor. La produzione ERCOS nasce negli stabilimenti di Monticelli Brusati (BS) e di Tianjin in Cina, e viene gestita dalla sede direzionale e logistica di Rodengo Saiano (BS) occupando complessivamente oltre 15000 metri quadrati. Ercos garantisce tutta la propria produzione, attraverso un ciclo controllato e certificato dalla materia prima all'imballo e al servizio post-vendita.