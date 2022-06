La Divisione Radiatori di Industrie Pasotti progetta e costruisce radiatori per il riscaldamento in alluminio, bimetallici e da arredo. Interamente realizzati in Italia, i termosifoni a marchio Pasotti sono il frutto di una grande storia industriale nata oltre 50 anni fa. Rappresentano un connubio perfetto fra prestazioni, estetica, funzionalità e sicurezza, e sono apprezzati in 25 Paesi nel mondo per la loro qualità e per il livello di finitura impeccabile.