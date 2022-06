Radiatori 2000 Spa, azienda bergamasca che da oltre 10 anni opera con successo nel settore dei radiatori in alluminio pressofuso, diventandone uno dei leader mondiali, con i suoi marchi Radiatori 2000, Ridea e Linea Architettura offre una vasta gamma di soluzioni termo idrauliche molto performanti in grado di soddisfare i desideri degli utenti pi� esigenti dal punto di vista dell'efficienza energetica e attenti alle tendenze dell'interior design. Radiatori 2000 Spa con i suoi brand fa parte del gruppo industriale Fecs ,che insieme a Stemin Spa, azienda leader nel recupero e nella raffinazione di metalli ferrosi e non, e a Imt Italia srl, realtà specializzata nella commercializzazione di lingotti e semilavorati di alluminio prodotti all'interno e da produttori terzi, costituisce un sistema industriale verticalizzato e completo, capace di seguire tutte le fasi di lavorazione dei radiatori per offrire qualità ed efficienza: dal recupero del rottame d'alluminio proveniente dalla raccolta differenziata, ma anche dai componenti di automobili e di elettrodomestici, alla realizzazione del prodotto finito, pronto per essere installato.Radiatori 2000 vanta la collaborazione dei principali centri di ricerca tecnica e tecnologica italiani (tra cui il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano, che ha certificato le rese termiche), oltre che il supporto di importanti studi di architettura e design italiani.I radiatori prodotti sono tutti a basso impatto ambientale: l alluminio, metallo con cui sono realizzati, è riciclato e riciclabile al 100%, mentre la finitura è realizzata utilizzando vernici ecologiche.