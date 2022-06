Il progetto TERA si manifesta attraverso una visione programmatica prima che in una sequenza di prodotti finiti. Questa proposta non è che un accenno del potenziale che TERA sa esprimere nel convertire le idee in materia. Il sistema di stampaggio rotazionale, affinatosi negli anni tra la solidità sempiterna delle cisterne idrauliche e il fluido dinamismo delle tavole da surf, libera la progettazione dai rigidi vincoli della geometria e permette di realizzare qualsiasi prototipo, a partire da uno stampo realizzato su misura, con innumerevoli possibilità di finitura superficiale. Il materiale, un polimero di polietilene lineare a bassa densità resistente, atossico, riciclabile e con proprietà meccaniche che la leggerezza non lascia intuire, viene così plasmato nel processo di stampaggio e restituito nella tinta e nel grado di opacità desiderati, senza necessità di ulteriori finiture e trattamenti a posteriori. La cura e la gestione del progetto dalle prime suggestioni fino alla distribuzione dei prodotti finiti garantiscono la qualità e l’attenzione poste nel rispondere a tutte le sfide che i sogni di domani solleveranno.