Nata nel 1958 a Predappio di Romagna, la Tumidei spa ha alle spalle oltre cinquant’anni di attività in un’epoca

caratterizzata in tutto il mondo da un mutamento radicale nella concezione della casa, nel modo di vivere

della famiglia e, quindi, nell’arredamento. La ricerca continua di soluzioni d’arredo sempre più sofisticate ed

in linea con le esigenze del consumatore ha rappresentato uno dei fattori di successo dell’azienda e lo stimolo

per una crescita ponderata e costante nel tempo. Si è creata un’azienda moderna ed attrezzata, che oggi

dispone di circa 100 dipendenti e di una superficie di 20.000 mq. Un’azienda di produzione in grado di gestire

al meglio l’intera catena produttiva e di garantire la “qualità del prodotto”. La Tumidei spa è certificata secondo

le norme UNI EN ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente), OHSAS 18001 (sicurezza).