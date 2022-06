Atelier di Architettura, Studio professionale, Engineering, Forniture

Design, Exhibition Design…ad ogni definizione corrisponde un’azione concreta di pentastudio che, attraverso le due sedi di Roma e New York, si presenta più come un sistema organico nei diversi mondi dell’architettura piuttosto che nella visione univoca di una dimensione specifica.

Attivo dal 1998 pentastudio è costituito da un affiatato gruppo di professionisti che ha sviluppato in questi anni un esperto team di progettazione la cui ricerca è finalizzata alla definizione di una qualità globale in architettura, approfondendo da un lato l’iter progettuale e le tecniche costruttive, dall’altro il controllo dei costi, l’analisi e la gestione della qualità della realizzazione. Si occupa di progettazione architettonica alle diverse scale, dall’industrial design alla pianificazione territoriale, anche grazie alla sinergia attivata dalle precedenti esperienze condotte dai fondatori nei diversi ambiti dell’architettura.

Le indagini di realtà compositive quali exhibition rooms, allestimenti, interior design ed industrial design si traducono allora in un’impostazione progettuale organica in stretta collaborazione con attività artigianali ed industriali che oggi hanno permesso l’attivazione del LUD (Laboratorio di Urban Design) come nuova identità dell’intero gruppo di lavoro. Un grande contenitore in cui viene esperito il sistema pentastudio attraverso il concetto di rete dove il fattore potenziale della visione trasversale offre, attraverso una chiave olistica, la soluzione ottimale ad ogni situazione.

Dal 2002 vengono attivate diverse sinergie con imprese (società con esperienze significative nel campo dell’ingegneria edile ed impiantistica) altamente specializzate che collaborano stabilmente con il gruppo in modo da rispondere in maniera completa a tutti i servizi di architettura. Secondo questo progetto nasce nel 2008 pentastudio engineering che proietta le sue attenzioni sul mercato dell’interior design di alta qualità attraverso l’impiego di fattori di comfort ambientale (dalla domotica all’informatizzazione dei sistemi domestici) e principi basati sulla sostenibilità.

Nel 2011 le indagini nel campo dell’industrial design favoriscono la nascita di una terza struttura, pentastudio design, con la finalità di progettare, sviluppare e promuovere (attraverso la configurazione di eventi ed happening di marketing mirati) prototipi e sistemi architecnologici in collaborazione stretta con Aziende partner come Acheo e Deltalight, per le quali vengono sostenute iniziative di progettazione e comunicazione anche attraverso la nascita del conceptstore, showroom (ubicato a Roma in via Gregorio VII)direttamente gestito da Pentastudio ed inteso come esposizione permanente dei prototipi.

Team Leader Roma

Arch. Simone Cellitti responsabile interior design – industrial design – comunicazione

Arch. Roberto Tripi responsabile engineering – eventi – rapporti commerciali

Arch. Angelo Di Palma responsabile progettazione – responsabile risorse umane

Industrial design

Ivo Moretti - Designer

Progettazione

Arianna Lucci – Architetto

Francesco Scalera – Architetto

Nihar Tana - Architetto

Mario Longo – Modellazione

Engineering

Simone Rotilio - Ingegnere

Susanna Di Gennaro – Dott. Architettura

Conceptstore

Rosalba Salinardi – Architetto

Raffaella Mangiagalli – Gestione e Logistica

Comunicazione

Lorenzo Poggioli – Web Designer

Gare

Paolo Lanari

Segreteria

Miriam Rau