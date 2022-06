La Ditta Banfo Giuseppe è nata nel 1928 e da sempre tratta e lavora tutte le qualità di: Marmi, Graniti, Pietre, Serizzi e Marmi tecnici. La nostra azienda è attiva in tutti gli aspetti di progettazione e realizzazione di arredo di interni, come piani per cucine e lavabi, caminetti, rivestimenti a parete, pavimentazioni, complementi di arredo, rivestimenti per scale in muratura ed in ferro e lavorazioni particolari su misura. La nostra esperienza, unita ad attrezzature tecnologicamente avanzate ed ai nostri migliori collaboratori, ci permette di soddisfare il fabbisogno della clientela più esigente.Forniamo un servizio altamente qualificato dalla progettazione e dal design, al rilievo delle misure in cantiere, allo sviluppo dei disegni in digitale, alla realizzazione di istruzioni-guida per la posa in opera, fino all’assistenza post vendita.Il nostro team è a disposizione per elaborare progetti su misura.