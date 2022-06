Grazie alla competenza e alla professionalità del nostro staff tecnico e commerciale, siamo in grado di progettare e realizzare piscine residenziali, pubbliche e da competizione, senza dimenticare opere più complesse come i parchi acquatici. Rinnoviamo e ristrutturiamo vecchie piscine, occupandoci inoltre degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La nostra prolungata esperienza nella progettazione e costruzione di piscine interrate e fuori terra si concretizza nell'offerta di soluzioni originali e altamente funzionali. I servizi proposti non si esauriscono con la costruzione e la vendita di piscine ma proseguono con l'offerta di assistenza post-vendita e di un servizio di manutenzione piscine puntuale e affidabile. Disponiamo inoltre di una vasta gamma di prodotti, parti di ricambio e accessori.