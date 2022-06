Design Mood è una vetrina on line di prodotti e arredi progettati da giovani designers e realizzati da un’azienda di tradizione.

Nasce dalla consapevolezza della Cesare Roversi arredamenti di essere un’azienda dotata di “agilità e velocità” nel tradurre il progetto del designer in arredo. Ogni designer può venire a contatto direttamente con il mondo della produzione e vedere realizzate attraverso un rapporto diretto con l’azienda le proprie idee. Il concept prevede l’uso di un materiale - nella prima fase sarà il multistrato di betulla laminato - tecniche di produzione relative all’uso di macchine a controllo numerico, possibilità di utilizzo di ferramenta ma non di colle, per progettare elementi di arredo, giochi, accessori e complementi capaci di individuare soluzioni economiche ma di alta qualità di progetto e di produzione guadagnando alte royalties, su ogni prodotto venduto.