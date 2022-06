K8 Radiatori La Società dal 1962 fabbrica e vende in Italia ed all'estero caloriferi innovativi e decorativi per ambienti domestici, di rappresentanza, di locali pubblici, di uffici, di seconde case, ecc... Offriamo radiatori non convenzionali per forme e per finiture ai clienti che desiderano ambienti curati in ogni particolare, originale nelle soluzioni, arredata con materiali e finiture pregiati. I nostri prodotti Arredo Bagno: radiatori tubolari in acciaio ed alluminio ad elementi scaldanti orizzontali e portasciugamani scaldanti idrotermici ed elettrici a limitata produzione di calore e quindi di basso consumo energetico. Termo Arredo: radiatori tubolari in acciaio ed alluminio estruso ad elementi scaldanti verticali di altezza da 400 a 2500 mm. Contattateci per avere maggiori informazioni.