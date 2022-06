Benvenuti in Atmosphera.Grazie a quarant'anni di esperienza e successi, Atmosphera rappresenta un punto di riferimento per le migliori soluzioni d'arredo per case private, hotel, resort & wellness, ristoranti, bar e strutture turistico-alberghiere. La continua ricerca di materiali innovativi unita al design contemporaneo rendono i prodottiAtmosphera unici e armonici nel tempo e negli spazi.Le nostre soluzioni mirano a creare un'"atmosphera" che incontri e soddisfi il gusto e le esigenze non solo dei clienti ma anche quello dei loro ospiti cercando di rendere ogni soggiorno esclusivo, grazie alla cura dei particolari e delle finiture. Atmosphera collabora inoltre con numerosi architetti, designer ed interior decorators allo sviluppo dei progetti "contract" sia in Italia che all'estero.

Tra i punti di forza di ATMOSPHERA sono presenti l'elevata flessibilità d'integrazione produttiva unita al rapporto sinergico tra le proprie risorse. Flessibilità, struttura operativa giovane e dinamica combinata all'esperienza quarantennale in questo settore. Continua ricerca, confronto tra i migliori studi di architettura ed esigenze cliente, attenzione ai materiali e alla qualità delle finiture, verifica della resistenza negli anni e versatilità di utilizzo nel rispetto degli standard e normative vigenti. Progettazione, design, materiali, finiture, servizi, qualità, esperienza, tutto questo è il nostro modo di essere "Living Hospitality".Atmosphera presenta AVANTGARDEN la nuova collezione di elementi d'arredo per l'esterno 2013. Le strutture sono realizzate in alluminio verniciato a polveri. Gli intrecci sapientemente tessuti a mano sono realizzati in resina sintetica di polietilene. I materiali utilizzati richiamano fedelmente le fibre naturali più pregiate ed offrono elevati standard qualitativi, rimanendo inalterati nel tempo, in quanto resistenti agli agenti atmosferici come la pioggia, l'acqua e l'esposizione dei raggi solari.