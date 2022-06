Il marchio Ragno è uno dei protagonisti storici dello sviluppo e del successo dell’industria italiana di piastrelle in ceramica nel mondo.

Fondata nel 1949 a Sassuolo, Modena, diventa protagonista della crescita del distretto ceramico italiano differenziandosi nella produzione di rivestimenti per la casa e, negli anni ’60-‘70, nella produzione di piastrelle smaltate da pavimento e da rivestimento destinate a vari segmenti dell’industria delle costruzioni a livello nazionale ed internazionale.

L’ introduzione di tecnologie produttive avanzate e automatizzate agli inizi degli anni ‘80 si associa con una ridefinizione della strategia commerciale e di marketing orientata sempre più sulle esigenze del cliente e del mercato, con il conseguente sviluppo di un’ampia gamma di prodotti in linea con le tendenze, gli stili e i gusti del consumatore.

L’offerta di Ragno oggi si caratterizza per soluzioni precise ed affidabili, in linea con ultime tendenze dell'interior design e dell'arredamento ma destinate a durare nel tempo. Ragno offre unagamma completa e sempre più “specializzata” di pavimenti e rivestimenti per interni ed esterni in gres porcellanato, monoporosa in pasta bianca e mosaici, e dialoga con il mondo del progetto attraverso soluzioni modulari e flessibili che rivestono l’universo casa e non solo.