siamo un gruppo di professionisti organizzati in equipe multidisciplinare che gestisce le competenze necessarie al compimento del progetto dalla formulazione dell’idea alla sua realizzazione. La collaborazione con il Dipartimento di Architettura di Cesena consente un forte legame tra attività progettuale e ricerca universitaria, con particolare riferimento alla tecnologia dell’architettura e all’efficienza energetica. La cultura accademica trova applicazione in una metodologia progettuale capace di gestire le innovazioni tecnologiche e garantire elevati requisiti prestazionali, con attenzione alla lettura del contesto ed alla ricerca compositiva. Il metodo progettuale che viene utilizzato segue lo standard tedesco Passivhaus: il protocollo internazionale più prestigioso e restrittivo per edifici NEZB (near zero energy building). Tra i nostri progetti si segnalano edifici residenziali, produttivi, allestimenti e spazi pubblici, molti dei quali hanno ottenuto premi e pubblicazioni sopratutto per l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Oltre ai progetti integrati ci occupiamo anche di tutti i servizi tecnici necessari a quelle opere minori che sono importanti per soddisfare le piccole e grandi esigenze dei nostri committenti. La nostra etica progettuale si fonda sull’obiettivo di ottenere il massimo risultato con il minimo costo.