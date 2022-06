DA SEMPRE UNA MISSION: CREARE PISCINE DA SOGNO IN OGNI GIARDINO...

Piscine California nasce nel 1965 con l'obiettivo di diffondere la concezione americana di piscine ad uso privato, per consentire a chiunque abbia una casa con giardino di realizzare il sogno di avere una propria piscina, per condividere con la famiglia e gli amici momenti indimenticabili di svago e relax.

UN'AZIENDA CHE SI EVOLVE PER COGLIERE LE NOVITÀ DEL SETTORE Qualche anno dopo, l'Azienda propone sul mercato la concezione della piscina prefabbricata. Questa soluzione, pur con elevati standard di qualità, ha presentato l'indubbio vantaggio legato alla potenziata facilità d'installazione.

UNA FORTE PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE PER REALIZZARE PISCINE "ETERNE" Nei primi anni Settanta arriva la grande svolta che qualifica Piscine California come produttore esclusivo di un'assoluta novità sul mercato, differenziando la propria offerta rispetto ai numerosi competitors: si tratta della piscina con struttura a pannelli in lega d'alluminio, un'innovazione insita nel materiale stesso, che offre un plus di grande importanza, ovvero poter realizzare piscine di qualsiasi forma e dimensione di durata praticamente illimitata. Questa tipologia di piscina rappresenta a tutt'oggi il fiore all'occhiello della produzione, in un'ottica di continuo miglioramento tecnico, di funzionalità e di design.

DAI DESIDERI DELLE FAMIGLIE ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE TURISTICHE E SPORTIVE Nel corso del tempo, l'Azienda ha investito costantemente in ricerca e sviluppo dei materiali e delle soluzioni proposte ai propri clienti, siano essi privati per esigenze residenziali o aziende del settore turistico (hotel, villaggi, centri benessere, etc.) e sportivo ( strutture e impianti quali piscine comunali, centri sportivi polifunzionali, etc.)

Un'ampia sede di produzione operante su un vasto territorio. Vendita diretta, consulenza ed assistenza Oggi, la produzione di Piscine California si estende in un'area di 14.000 metri quadrati nella sua sede di Cassina de' Pecchi, nei pressi di Milano, con una grande sala espositiva dove i clienti possono toccare con mano i materiali utilizzati. L'azienda opera su tutto il territorio del Nord-Italia attraverso vendita diretta, che consente di praticare al Cliente un prezzo competitivo in rapporto alla qualità garantita. Ma la vendita è solo l'aspetto finale di un attento e scrupoloso processo che ha inizio con una attività di consulenza per la scelta della soluzione più adatta e assistenza per tutti quegli aspetti burocratici-amministrativi riguardanti i permessi e le autorizzazioni previste dai Comuni, grazie alla competenza e all'esperienza del personale dell'Azienda. Sono molti i professionisti ed i tecnici quali architetti, ingegneri, geometri etc. che si interfacciano quotidianamente con lo staff di Piscine California per condividere le fasi del progetto di realizzazione di una piscina.

Le caratteristiche delle Piscine California Le piscine California si contraddistinguono per elevata qualità, robustezza, eleganza, durata e per le molteplici forme offerte, inserendosi in ogni tipo di ambiente, trasformando piccoli spazi in grandi emozioni. Per avere un'idea delle possibili soluzioni presenti sul mercato visita la sezione Tipologie di Piscine e per conoscere le nostre proposte per realizzare una piscina visita la sezione Modelli di Piscine.