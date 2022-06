VPS Architetti è una società costituita da Giuseppe Vallifuoco, Mirco Pani e

Ilene Steingut in seguito ad una lunga pratica professionale comune. Svolge attività progettuale e di consulenza nel campo dell’architettura e della pianificazione con una particolare attenzione ai temi della partecipazione e della comunicazione ed è caratterizzata da un approccio cooperativo e non gerarchico, orientato a sviluppare una visione d'insieme degli elementi costitutivi del progetto.

Giuseppe Vallifuoco, Mirco Pani e Ilene Steingut hanno un’esperienza consolidata di lavoro all’interno di associazioni e networks basati sull’integrazione di diverse prospettive e competenze progettuali. Esperienza testimoniata dalla collaborazione con vari partners, anche in ambito internazionale, sia per gare e attività di progettazione che per concorsi.