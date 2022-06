La formazione

dell’architetto Simone Subissati è di scuola fiorentina, dove è stato allievo di Remo Buti, Gianni Pettena -appartenenti al nucleo originario dei radicali italiani- e Roberto Segoni designer internazionale negli anni 80/90 e fondatore del Centro Studi Koenig e della Des.Tech.

Le realizzazioni presentate possono essere lette come componenti di un progetto più ampio e complesso, a cui lo studio lavora come ad un processo di ricerca basato su tappe successive. Esso rappresenta una sorta di campo sperimentale per una riflessione teorica su alcuni temi fondamentali della disciplina nella interpretazione dello spazio architettonico il cui dato principale scaturisce da una posizione intellettuale ed insieme artigianale del fare Architettura e da una costante verifica del nesso con l’Arte contemporanea.

Finora diverse realizzazioni dello studio sono state pubblicate da riviste come Suite e A+D+M, oltre ad aver pubblicato sul volume Lighteffect ed.L'Archivolto.

Altri lavori sono stati pubblicati nel corso degli anni in più numeri della rivista Progetti Ancona dal 2002 ad oggi, tra cui nel 2010 un articolo di approfondimento sulle esperienze dello studio negli anni 2007/2010 : Spazi di ri-significazione.