La Mar Piscine Srl è un'azienda che opera nel settore della produzione e installazione di accessori e componenti per piscine da più di 30 anni.

La cura del dettaglio, la professionalità del nostro team di esperti e l'esperienza maturata sul campo, ci consente di mantenere elevati i nostri standard qualitativi grazie ai quali vantiamo una struttura efficiente e organizzata in grado di interpretare e sviluppare le esigenze di mercato e i bisogni dei nostri dei clienti. Uno dei nostri obiettivi primari è quello di mantenere costante il nostro impegno al perfezionamento della qualità del prodotto e per questo motivo offriamo sempre soluzioni personalizzate e servizi di assistenza; siamo vostri partner e non solo fornitori. Tutti gli accessori e componenti per piscine realizzati, installati e venduti dalla Mar Piscine Srl sono in acciaio inox AISI 304 - V2A e AISI 316/L - V4A.