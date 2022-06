Fratelli

Lizzio SRL è un’industria particolarmente apprezzata nel settore della lavorazione dei materiali lapidei, marmi graniti e pietre in genere, ed in modo specifico nella trasformazione della pietra lavica che estrae dalle cave di proprietà alle pendici del Monte Etna, il famoso Vulcano siciliano patrimonio dell’Unesco.

L’esercizio sviluppato in tanti anni di attività e l’indispensabile contributo dato dall’innovazione tecnologica, assicurano oggi alla Fratelli Lizzio SRL una capacità produttiva di livello industriale con una completa finitura di qualità artigianale.

La costante ricerca di prodotti innovativi realizzati con il Basalto dell’Etna per l’impiego anche in settori non tradizionali, quale l’Arredo urbano, ma invece destinati a settori quale l’industria alimentare, l’industria del fuoco ed il campo delle ceramiche, ha consentito all’azienda, aprendo nuovi mercati, di diffondere il Basalto in tutti i paesi del mondo come la Germania, la Francia gli Stati Uniti, la Cina, l’Arabia, Israele ed altri.

La sinergia creata con importanti gruppi dell’industria e del design ha permesso, alla Fratelli Lizzio SRL, di codificare un metodo completamente innovativo per adoperare il Basalto Etna.

Il perfezionamento della filiera produttiva, che incomincia dalla estrazione primaria del blocco, nelle cave di Belpasso e Camporotondo di proprietà , per continuare nelle successive fasi di lavorazione presso i moderni stabilimenti di Giarre che, si estendono su di una area di centomila metri quadri, ed infine la rete commerciale, compongono gli elementi che propongono ai designer e progettisti di tutto il mondo, di impiegare con serenità i prodotti che la Fratelli Lizzio SRL, garantisce con la Marcatura CE e con tutte le prove tecniche necessarie all’uso e specificamente eseguite dal Politecnico di Milano.