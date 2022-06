OFFICINE LOCATI: CHI SIAMO.

Quasi novanta anni di esperienza, tre generazioni di imprenditori, migliaia di clienti, decine di migliaia di porte garage (guarda il video della produzione) e chiusure di sicurezza, recinzioni e grigliati prodotti e venduti in Italia e nel mondo: questo il biglietto da visita di Officine Locati; nessuna “mission“, o peggio “vision“, ma tre impegni quotidiani: qualità, serietà, affidabilità nel tempo. In questa video intervista ripercorriamo la nostra storia; qui unarticolo di Platinum (Quadrimestrale de Il Sole 24 Ore). Come ben riassume il nostro motto: la sicurezza della qualità, dal 1925! 14 linee di produzione con 16 profilatrici, 30 presse, quasi duecento stampi, macchine per formatura del ferrotondo e tubolare, centro di lavoro CNC a quattro assi: una produzione totalmente “verticalizzata”, dal nastro d’acciaio, al singolo componente, al prodotto finito realizzato in misura; gli unici nel nostro settore! Una capacità tecnologica d’avanguardia, costantemente aggiornata e migliorata, in ottica di efficienza e sicurezza sul lavoro; la nostra azienda si è dotata inoltre del Sistema Organizzativo della Sicurezza, per affrontare nel modo più efficace questo aspetto fondamentale.