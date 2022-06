Con i suoi due stabilimenti, situati entrambi nel territorio del comune di San Fior (TV), su un'area complessiva di circa 22.000 mq di cui 12.000 coperti, e gli oltre 60 dipendenti, la De Nardi S.p.A. è tra le aziende leader in Italia nella produzione di porte basculanti in acciaio, legno e pvc.La gamma dei prodotti è completata da porte sezionali, porte in acciaio, multiuso e antincendio, serrande e cancelletti.Presente in tutta Italia con una rete di agenti e rivenditori, De Nardi garantisce un adeguato servizio di installazione e post-vendita.Le spedizioni sono effettuate con la propria flotta di automezzi.Per diversi anni, fino al 2004, l'azienda è stata sponsor ufficiale della squadra di ciclismo Team De Nardi. Nel 2005 è diventata sponsor partner del Team ProTour Domina Vacanze e nel 2006/2007 del Team Milram. Dal 2008 al 2010 ha abbinato il proprio marchio alla società dilettantistica U.C. Bergamasca 1902.