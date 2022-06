Dal 1970 a oggi Ballan SpA non ha mai smesso di percorrere la strada della massima qualità costruttiva, della tecnologia all'avanguardia e del progresso industriale.

Ispiratori e fondatori, i fratelli Genesio e Giuseppe Ballan hanno saputo creare una storia di successo che ha portato l'omonima azienda a essere il primo produttore di porte da garage – basculanti e sezionali – in Italia con oltre 1.000.000 di porte installate, 30 brevetti all’attivo e una gamma che conta oltre 45 modelli. Un traguardo? No, il punto di partenza per affermare la leadership tecnologica e costruttiva Ballan nel mercato allargato delle “porte e chiusure”. Grazie allo spirito innovativo ereditato dall'attuale management, Ballan è diventata un'impresa multidivisionale che, accanto alla storica produzione di porte da garage, propone anche i portoni industriali, le porte di sicurezza e le serrande. Quattro linee di prodotti ben distinte, ma accomunate dalla ricerca di qualità e di soluzioni tecnologiche originali. Attualmente la produzione Ballan è suddivisa fra i due stabilimenti di Villa del Conte, anche sede direzionale dell'azienda, e di Tombolo entrambi in provincia di Padova. Il management Ballan è composto da Emilio Ballan, direttore generale, Paolo Tonietto, direttore tecnico, Michele Sari Rossetto, direttore commerciale, coadiuvato da Alessandro Ballan, responsabile dell’area tecnico-commerciale.