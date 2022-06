Cosa Offriamo al cliente

Preventivi Gratuiti. Primo contatto e sopralluogo gratuito, per eventuali misurazioni entro 48 ore dalla richiesta. Garanzia di un anno sulle attrezzature fornite. Assistenza agli elementi refrigerati. Trasporto e montaggio a cura esclusiva del nostro personale. I banchi, i retrobanchi, i forni, gli armadi refrigerati e l'attrezzatura varia, sono completi di manuali d'uso e certificazioni CE. Disponibilità per pagamenti rateali o sconto riservato per saldo alla consegna. Aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Usato: Visiona le foto di arredi usati presenti attualmente presso il nostro showroom.