Adriano Design è lo studio fondato dai fratelli Davide e Gabriele Adriano. Nato nel 1997, lo studio Adriano Design ha collaborato con importanti realtà nazionali ed internazionali come Olivetti, Merlo, Astoria, Foppapedretti, Scavolini, OGTM , Centro Ricerche FIAT, Bemis e Melitta.

Laureati in Architettura, docenti presso il Politecnico di Torino e Guest Professors presso prestigiose Università nazionali ed internazionali, Davide e Gabriele hanno ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il Compasso d’Oro ADI, IF Product Design Award, Design Plus award, Designpreis Deutschland, the Good Design Award, the International Design Competition in Osaka, the Koizumi Award.

Il loro modo di progettare è trasversale ed abbraccia ogni tipo di prodotto innovandolo, dal trattore agricolo Multifarmer alla pluripremiata ruota ‘Rotola’ passando dalla ‘reinvenzione’ del calciobalilla con Teckell e della stufa in ceramica con Stack Stoves.

Il loro approccio al design è multidisciplinare e questo li porta a lavorare con le aziende come consulenti globali che operano non solo per la creazione di nuovi prodotti ma anche per un 'restart' generale che coinvolge design, comunicazione, marketing, brand strategy.

Hanno lavorato con ogni dimensione aziendale dalle multinazionali, alle piccole aziende famigliari italiane e hanno fatto nascere con successo diverse Start Up portandole a diventare imprese internazionali.

Questa loro filosofia progettuale gli è valsa l’esposizione nei più prestigiosi musei del mondo tra cui il Triennale Design Museum e il Chicago Atheneaum.

Nel 2011 in occasione dei 20 anni del Salone Satellite di Milano, invitati ad esporre e raccontare al pubblico i loro lavori più rappresentativi, scrivono il loro Manifesto, una riflessione sul del design contemporaneo, etico, responsabile e sostenibile.

Critici dell'attuale modello di autoproduzione che vede il designer trasformarsi in imprenditore di se stesso nel 2011 fondano 'Coprodotto', un nuovo rivoluzionario modello economico di rapporto tra artigiano e designer.(www.coprodotto.com)

“disegnare tutto ed accettare sempre la sfida: ogni cosa può essere sempre progettata in maniera diversa e migliore”. Così Davide e Gabriele si raccontano capaci di violare gli schemi e rimischiare le carte verso un’ evoluzione continua.