Vito Zuccarello - Catania 1977 - laureato presso l’Università degli studi di Reggio Calabria con una tesi di progettazione architettonica.

Dopo un lungo periodo fatto di studio e lavoro, fonda nel 2007 lo studio V.Z. Architettura & Design occupandosi di commesse private. La tipologia di lavoro spazia da progetti per edifici residenziali a progetti d’interior design, da spazi commerciali a spazi espositivi, da ristoranti ad alberghi, per finire nella progettazione di mobili e di oggetti d’arredo.

Progetti in cui gli obiettivi sono la creativitá e la qualitá : sono questi i temi di cui ci occupiamo con grande professionalitá ed esperienza ; il nostro obiettivo è quello di comunicare il valore del nostro lavoro fatto su misura. Siamo principalmente alla ricerca di partner che abbiano le capacitá e l'approccio intellettuale di riconoscere il vero "Made in Italy".

Per ottenere questi risultati ci siamo organizzati con strutture e tecnologie all’avanguardia capaci di riuscire ad ottenere ottimi risultati rispettando sempre tempi e badget stabiliti; siamo in grado di offrire servizi e realizzazioni contract per tutti I nostri clienti.

Questa organizzazione ci ha consentito di poter elaborare e acquisire commesse anche in ambito internazionale come la Federazione Russa ed il Qatar.