Acquaform S.r.l. è un’azienda prefessionista nella realizzazione di piscine, presente in tutto il territorio nazionale con una rete di tecnici e rivenditori in grado di garantire un efficace servizio di installazione e assistenza post vendita di piscine. La società dispone di un servizio assistenza clienti in grado di fornire tempestivamente: manuali d’utilizzo e manutenzione ed un ampio magazzino di prodotti e ricambi.

Le piscine interrate vengono costruite con il sistema a casseratura rapida in EPS “ISOBLOCK”: la duttilità e la maneggevolezza dell’Isoblock consentono la realizzazione di piscine interrate in calcestruzzo armato, in forma libera o tradizionale, riducendo al minimo i tempi di posa e getto.

ACQUAFORM ha maturato un'esperienza pluridecennale nella costruzione di piscine interrate private e pubbliche. La nostra competenza ci permette di realizzare la piscina interrata ideale, proponendovi una scelta tra moltissimi modelli. Vi proponiamo articoli rispondenti alle più severe normative europee con un servizio post vendita garantito da un interlocutore specializzato al quale rivolgervi per ricevere assistenza immediata. Garantiamo: sostituzione repentina dei pezzi risultanti difettosi, fornitura immediata dei pezzi di ricambio e parti dei componenti costruttivi della piscina.