1974 / La nostra storia inizia qui

La storia del marchio Piscine Laghetto nasce in un capannone di 600 m² a Vescovato (Cr) normalmente adibito alla lavorazione di tessuti spalmati per uso tecnico in agricoltura, sotto la guida del Sig. Spedini Palmiro (fondatore di Agrisilos) e dei figli Giacomo, Luigi e Carmela. Nel 1975 viene depositato il brevetto n.168558 riguardante una piscina rotonda con anello gonfiabile superiore, la prima marchiata Laghetto.