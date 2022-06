Studio di Architettura - Best of HOUZZ 2019 - '17

"LA CASA" Troppo piena o troppo vuota, maniacale o disordinata, la casa parla di noi e della nostra vita. (Donatella Caprioglio) DUO - Studio di Architettura, nato dalla collaborazione tra due giovani architetti, Francesco Vitagliano e Annamaria Topputi, uniti da una grande passione per l’architettura vista come arte di dar forma ed essenza agli spazi che ci circondano. Convinti che il lavoro di squadra e lo scambio di idee aiutino a crescere, permettendo di offrire al cliente non solo un servizio tecnico, ma anche un valore aggiunto, mettiamo a disposizione il nostro Know How e la nostra esperienza per progettare “spazi unici”, che raccontino il gusto, la personalità, le abitudini di chi li vivrà e li animerà. Ci piace definirci CONSULENTI, “sarti” nel nostro lavoro: come gli artigiani del cucito modellano i tessuti su ciascun corpo, così anche noi architetti, cerchiamo di realizzare ambienti secondo le singole abitudini, esigenze e desideri dei nostri committenti. Oltre alla progettazione di spazi per i servizi al pubblico, uffici ed ospitalità, visto la nostra consolidata esperienza nell’edilizia residenziale nelle sue varie forme, da ville ad appartamenti, a case unifamiliari, ci piace “accompagnare per mano i nostri clienti” con consulenza preacquisto dell’immobile fino alla consegna- chiavi in mano della loro nuova casa, fornendo assistenza in fase di cantiere, nelle scelta dei materiali, con una particolare attenzione a quelli sostenibili, innovati, tipici dei luoghi, che migliorino le prestazioni energetiche degli edifici e la qualità di vita dell’abitare.