Piscine Sognoblu, con il marchio Aquilus Piscine, è un’azienda italiana contraddistinta sul mercato italiano per l’alta qualità delle sue piscine. Piscine Sognoblu per garantire una copertura nazionale ed un servizio impeccabile ai propri clienti e potenziali clienti è costituita da una rete di concessionari, esperti installatori di piscine, distribuiti su tutto il territorio. Essi sono supportati dalla sede centrale che dispone di uffici di progettazione tecnica e idraulica utilizzando le tecnologie più avanzate per rispondere ai gusti ed esigenze del mercato. Grazie ad una forte industrializzazione ed ottimizzazione dei processi produttivi, la rete Piscine Sognoblu gode del rapporto qualità prezzo migliore del mercato, utilizzando prodotti “Made in Italy”. Accessori esclusivi, componenti tecnologici all’avanguardia, forme speciali caratterizzano le nostre piscine che possono essere considerate tra le migliori interrate a skimmer e a sfioro disponibili in Italia al prezzo più competitivo.