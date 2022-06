L'azienda Solaris Piscine

Claudio Busatta Amministratore delegato Piscine Solaris

la storia di piscine Solaris la storia di piscine solaris nasce a metà degli anni 80, quando claudio busatta, geometra professionista,inizia la commercializzazione in esclusiva di piscine francesi sul territorio italiano. dopo alcuni anni di lavoro, verificate sul campo le criticità tecniche delle piscine commercializzate e di quelle della concorrenza, claudio busatta decide di progettare una nuova piscina, in grado di soddisfare le aspettative della clientela e degli installatori. nel 1994, deposita il brevetto per invenzione industriale nr. 01268694 della piscina prefabbricata busatta, basato su una struttura in acciaio nervato + pannello protettivo in poliestere armato + rivestimento in liner di pvc. le caratteristiche innovative del prodotto hanno decretato il successo della piscina ideata da claudio busatta e l’hanno portata a essere la piscina interrata in kit più venduta in italia. piscine solaris oggi dinamicità, solidità e attenzione alle nuove tendenze del mercato per offrire sempre un prodotto attuale e di qualità: questa la filosofia che guida piscine solaris, la divisione commerciale che produce e distribuisce piscine interrate prefabbricate di gruppo duebi piscine srl, società fondata dai fratelli paolo e claudio busatta nel 2002. situata a burolo in provincia di torino, in un’area di 25.000 mq., di cui 12.500 coperti, piscine solaris ha installato una moderna linea di produzione della struttura metallica delle piscine interrate in acciaio (30 anni di garanzia proporzionale), oltre alla gestione logistica. piscine solaris ha sviluppato sistemi produttivi esclusivi e brevettati che ci permettono di realizzare piscine interrate di ogni forma e dimensione con tracimazione a skimmer sfioratore (con l’esclusivo skimmer-up, le piscine interrate solaris hanno il livello dell’acqua è a solo 5 cm. dal bordo) o a bordo sfioratore (con l’esclusivo sistema sfioro-top brevettato il canale di sfioro segue perfettamente la forma della piscina interrata ed il livello di sfioro è regolabile fino a 1 cm. anche a piscina completamente finita) per uso sia privato che pubblico. piscine solaris opera in italia e all’estero attraverso una rete commerciale fatta da concessionari esclusivi in grado di fornire un servizio di alto livello dalla progettazione all’installazione fino all’assistenza post-vendita. la rete vendita viene gestita attraverso uno specifico programma gestionale riservato ai concessionari piscine solaris, che oggi sono già 30 in italia, ed è in continua evoluzione, avendo l’azienda la volontà di coprire l’intero territorio nazionale nei prossimi 2 anni, ampliando contemporaneamente la presenza all’estero (romania, francia, svizzera, …).

la produzione diretta della struttura in acciaio e di altri particolari unita alla partnership con zodiac (uno dei principali produttori di componentistica e pool-care a livello mondiale) ci permette di fornire le migliori soluzioni di piscine interrate al prezzo più competitivo.

una grande realtà produttiva consolidata, quella di piscine solaris, che ha festeggiato nel mese di febbraio 2012, il decimo anniversario di attività: dieci anni di professionalità ed esperienza al servizio di un sogno, quello di vedere realizzato un “angolo di paradiso” nel proprio giardino e ovunque si desideri installare una piscina per il proprio relax personale.

in un mercato sempre più invaso da operatori poco qualificati e da offerte molto semplicistiche, l’esperienza e la particolare attenzione che rivolgiamo alle esigenze della clientela ci permette di fornire dei prodotti e servizi esclusivi in grado di soddisfare, con puntualità ed efficienza, tutte le richieste. lo staff di piscine solaris lavora al fianco del cliente e dei professionisti ed imprese che partecipano alla realizzazione del progetto, per garantire un lavoro ottimale, frutto dell’esperienza e della competenza raggiunta in migliaia di cantieri. in altre parole “facciamo quello che sappiamo ma soprattutto… sappiamo quello che facciamo!”