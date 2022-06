Il mondo Busatta Piscine comincia nel 1988. Più di 25 anni di esperienza.

Noi di Busatta Piscine abbiamo una vocazione naturale e un impegno costante che ci ha consentito di anticipare l'evoluzione del settore ed essere la prima vera azienda in Italia produttrice di piscine interrate realizzate in acciaio nervato, con tecnologia brevettata e garanzia scritta. Scegliere Busatta piscine è …… E’ la sicurezza di uno Storico e Affermato Brand con esperienza consolidata nell’ attenzione del cliente.E’ la garanzia di un team completo di tecnici, ingegneri, commerciali, analisti del mercato in grado di offrire assistenza completa in ogni aspetto dei lavori seguendo un processo ormai consolidato in tutte le sue parti, senza lasciare nulla all’improvvisazione.E’ la tranquillità che solo un network capillare come quello dei Concessionari professionisti Esclusivi Busatta Piscine ti sa dare: presenti sull’intero territorio nazionale, al tuo fianco dalla consulenza alla realizzazione della piscina, non ti lasceranno mai solo.E’ la certezza di un grande gruppo. Il marchio Italiano BUSATTA PISCINE dal 2005 sposa lo stile e l’ingegno del “made in Italy” con le risorse globali della statunitense multinazionale PoolCorp quotata in borsa (Nasdaq - POOL): il più grande distributore all'ingrosso di piscina e prodotti per il benessere.Busatta Piscine ha la sua sede centrale a Ivrea nell’Italia del nord ovest, vicino all’area torinese. Su una superficie di 14.000 mq. vanta produzione diretta, assistenza tecnica di pre e post vendita, ufficio tecnico progettuale,deposito di stoccaggio per prodotti in pronta consegna, monitorati da reparto spedizioni e logistica, gestione e coordinamento di tutte le attività commerciali, MKTG e ricerca, e un ampio show room con piscine interrate funzionanti. Concediti il piacere di godere della tua piscina, come la vuoi, senza limitare le esigenze progettuali, senza rinunciare a soluzioni costruttive innovative, tecnologicamente avanzate, con dettagli di qualità ed eleganza, nei tempi previsti e nel rispetto del budget.

La Piscina? E’ Servita.