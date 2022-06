Quante volte ci è capitato di entrare in una casa, visitarla, fare i complimenti, uscire…e non ricordare nulla, nemmeno un dettaglio di quello che abbiamo visto: questo succede quando una casa non ha un’anima. La sorpresa, l’inaspettato sono gli elementi che rimangono impressi, ancora di più se lo stupore è causato da un utilizzo inedito di un ambiente o di un oggetto. La casa esprime la nostra identità ed è solo quando vi entriamo che gettiamo la maschera e ci specchiamo negli oggetti che abbiamo scelto per arredarla.

Woog è un nuovo marchio di design tutto italiano. Siamo due designer di esperienza consolidata, specializzati nella progettazione di complementi d'arredo. Con il marchio Woog - Design Buddies creiamo "nuove idee per la gioia di vivere". La nostra ricerca si concentra nella progettazione di oggetti di con una forte identità ed impatto, giocando sul richiamo iconografico e sulla loro inaspettata funzionalità.