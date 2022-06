Osare, innovare, esplorare il campo dei tessuti d’arredamento, dei rivestimenti murali rimasti fino ad ora piuttosto tradizionali: ecco la nostra filosofia. Studiare prodotti molto attuali ed essere sempre di una tecnica avanti agli altri, questo potrebbe essere il nostro motto. Il nostro studio creativo interno, un vero e proprio alveare in stile laboratorio iniziatico, punta alla ricerca, alla diversità e al confronto. Le proposte, sempre stupefacenti, fanno scalpore ad ogni salone internazionale.

Continuiamo a seguire il nostro motto: ricercare materiali eleganti e nuove texture, inventare un vocabolario legato alle emozioni, alla vista e al tatto. In questo laboratorio di idee il tempo non è fatto per scorrere veloce, ma per andare nel senso dell’innovazione. Presenti in oltre 100 Paesi, dal Regno Unito all’Australia, passando per l’Argentina e la Russia, i nostri tessuti, le nostre carte da parati e i nostri rivestimenti murali viaggiano nelle abitazioni private, negli alberghi, nei ristoranti,…