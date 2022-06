Un giardino non nasce per caso. La naturalezza e la disposizione dei suoi elementi sono dettati da precise regole e scelte che vengono effettuate nella fase di progettazione.

L'obiettivo della progettazione è comporre una struttura armoniosa e affascinante, inserendole in un contesto vivo e naturale. L'integrazione con il paesaggio nella progettazione di giardini, parchi, terrazze deve portare a una perfetta fusione fra natura e opere dell´uomo. Anche gli elementi decorativi e d'arredo devono essere intesi come elementi necessari a completare il giardino dando il necessario equilibrio tra la vitalità della vegetazione e l´ordine delle creazioni umane.

La fase di progettazione dei giardini è pertanto fondamentale per effettuare scelte efficaci ed appropriate, in grado di modellare il paesaggio in modo elegante e secondo i desideri del cliente.

Lo studio si occupa di:

Analisi preliminari Analisi paesaggistica Studi di fattibilità Pratiche amministrative per abbattimenti, autorizzazioni paesaggistiche, interventi di compensazione in ambito boschivo

Rilievi Rilievi topografici di parchi e giardini Rilievi fotografici Rilievi botanici

Progettazione Progetto preliminare Stima di costi di realizzazione Progetto esecutivo Relazione tecnica illustrativa Scelta delle essenze, diagrammi di crescita Dettagli esecutivi Scelta dell'arredo e dell'ornamento Impianti (irrigazione, illuminazione, smaltimento acque) Calendario di manutenzione Programma di gestione

Coordinamento delle fasi di esecuzione Reperimento materiali, piante, arredi e fornitori Raccolta preventivi, valutazione e comparazione delle offerte

Direzione tecnica dei lavori Controllo dell'esecuzione tecnica e collaudo

Contabilità Computi metrici estimativi Contratti e capitolati Contabilità dei lavori

Grafica e immagine Illustrazione Preparazione del materiale promozionale