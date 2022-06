Il vetro prima di tutto.

Così, in estrema sintesi, parlando di Laura Morandotti, designer, artigiana (in senso classico), in sostanza artista. I due momenti per lei non cambiano molto, non c'è in effetti, una grande differenza, perchè tutto è tenuto assieme dal vetro appunto, il suo immenso amore, le sue trasparenze, i giochi cromatici che questo incredibile materiale può creare. Lavorare il vetro è per la Morandotti la "ricerca", il suo modo, il punto d'arrivo e il punto di partenza di quasi trent'anni di lavoro.

L'esperienza trentennale nel campo del vetro di Laura Morandotti si fonde a un tocco di freschezza della figlia Sara che lavora con lei, dando vita ad oggetti originali creati con la tradizionale lavorazione del vetro.

Ogni pezzo è una creazione unica e originale pensata e creata nel Laboratorio di Vetrate Artistiche Morandotti ed esposta nel nuovo negozio adiacente.