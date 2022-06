La Bellinvetro oggetti d‘arte e’ un’azienda che da anni si e’ affermata con professionalita’ e competenza nel settore vetro,evidenziandosi soprattutto nella realizzazione di vetrate artistiche di vario stile (vetrate tiffany, vetri sabbiati, vetri incisi o scavati, vetrate in fusione, vetri istoriati e piombati , vetrate sacre) e ampliando negli anni la produzione nei settori che vanno dall’oggettistica e complementi d’arredo in vetro (orologi in vetro, bomboniere, centrotavola, tavoli, lampade,etc.) all’arredo bagno (lavabi in vetro, specchiere, box doccia in vetro), all’arredo in genere (porte in vetro a battente, porte in vetro scorrevoli, porte laccate,sistemi scorrevoli per porte esterno parete, pareti divisorie, tavoli, scale in vetro, vetrate curve, vetri temperati, stratificati artistici). L’azienda si occupa anche di produzione e vendita all’ingrosso e al dettaglio di bigiotteria in vetro di murano. Venite a trovarci nei nostri punti vendita. Da sempre il nostro punto di forza , sta nella personalizzazione dei prodotti da noi realizzati per ogni singolo cliente,non tralasciando la cura maniacale dei particolari nelle nostre realizzazioni e dando spazio ai loro desideri tramite la nostra creativita’ e competenza progettuale . La Bellinvetro opera sulla provincia di palermo e su tutto il territorio regionale. Su prodotti potete ammirare tutta la nostra produzione .Buona visione.