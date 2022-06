La Capriello Vincenzo S.r.l. è stata fondata nel 1969.

Il nostro impegno oggi continua nel segno di una tradizione ormai quarantennale che ha proiettato la “Capriello Vincenzo S.r.l.” ad essere tra i leader nel settore del restauro monumentale. Fondamentale è stata la collaborazione dello staff “storico” che ha sempre creduto nel progetto d’impresa. La Capriello Vincenzo S.r.l. è tra le prime imprese in Italia che ha una programmazione efficiente, una organizzazione dinamica che coniuga l'esperienza imprenditoriale e quella sociale. Questi sono i fiori all'occhiello dell’azienda. In altre parole la capacità di coniugare qualità dell'intervento e aggiornamento professionale continuo, sviluppo dell'impresa e risorse disponibili, in una concezione aziendale in grado di affrontare ogni aspetto del restauro conservativo e fornire le migliori soluzioni di recupero dei beni di interesse storico-artistico consapevole che tale tipo d'intervento necessita di una lavoro d'equipe svolto da professionalità di formazione diversa, nel pieno rispetto della qualità monumentale e della funzione pratica ad essa connessa. I nostri principali obbiettivi sono sempre stati: attenzione nei riguardi dei particolaricostruttivi, analisi approfondita della composizione o delle modificazioni dei materiali costituenti i manufatti, recupero filologico delle componenti materiche, recupero di dettagli coperti da precedenti stratificazione. L'esecuzione di un intervento di restauro, di conservazione o di semplice manutenzione si configura sempre più come un procedimento di natura scientifica. Ecco perché c'è bisogno di maestranze qualificate, di aggiornamenti professionali continui, di nuove tecnologie, nel pieno rispetto dei valori architettonici ed ambientali. La società fondata da Vincenzo Capriello nei primi anni di attività effettua importanti restauri intervenendo per la preservazione di alcuni dei più famosi monumenti della regione Campania. Nel corso degli anni, la società si afferma nel settore del restauro dei beni storici, artistici, monumentali ed architettonici con operazioni di recupero uniche nel loro genere come ad esempio: il restauro del Castel dell’Ovo in Napoli, Castel Sant’Elmo in Napoli, restauro del Palazzo Reale di Napoli, restauro del Teatro S. Carlo in Napoli, Villa Rosbery in Napoli, Giardino Inglese Reggia di Caserta, appartamento lato 800 e 700 della Reggia di Caserta, Parco Tomba di Virgilio in Napoli. Oggi l’azienda è guidata dal Geom. Marco Capriello, figlio del fondatore. Il cambio generazionale ha dato all’azienda maggiore dinamicità e aggiornamento soprattutto nei sistemi informatici ma, nello stesso tempo, ha conservato quello spirito produttivo di serietà che ha sempre caratterizzato la società. Tutti i tecnici e le maestranze considerano l’impresa una Grande famiglia dove, però, si lavora sodo e tutti collaborano al progetto d’impresa. Con questo spirito mai abbandonato la nuova generazione ha proseguito realizzando importati opere di interesse storico artistico. La Capriello Vincenzo s.r.l. esegue importanti lavori per conto del Ministero per i Beni e leAttività Culturali e collabora con le Soprintendenze Regionali di tutta Italia. Oltre ai consueti interventi di restauro su edifici storici (comprendenti le superfici intonacate, le decorazioni pittoriche, gli elementi strutturali e lapidei, e le carpenterie lignee) la Capriello Vincenzo s.r.l. ha infatti affrontato alcune operazioni di recupero uniche nel loro genere come ad esempio: manutenzione dei rii dell' Insula di Santa Maria Formosa in Venezia, restauro Castello di Acaya in Vernole (LE), restauro del Castello Carlo V in Lecce, restauro del Palazzo Vernazza-Castromediano Lecce, progettazione esecutiva e restauro del Monastero di S. Chiara in Lecce, Palazzo Onofri-Torrino (sede del Municipio di Foligno), la Biblioteca Universitaria di Napoli, Palazzi Baracchini e Caprara in Roma (sede del Ministero della Difesa). La società è supportata da uno staff di professionisti formato da quattro architetti specializzati nel restauro conservativo, due ingegneri specializzati nel recupero strutturale di edifici monumentali, tre geometri qualificati per la gestione e conduzione di lavori in edifici monumentali, un ingegnere responsabile delle attività Legge 46/1990 lett. a,b,c,d,e,f,g. Per le problematiche relative alle parti impiantistiche, invece, la Società si avvale di partner di fiducia con i quali vengono studiate ed approntate soluzioni ad hoc prima di procedere alla fase dei restauri. Altri campi di interesse nei quali l'impresa opera sono l’edilizia civile, svolgendo la sua attività nei vari settori delle costruzioni generali e acquisendo quel know-how e quelle specializzazioni che l'hanno portata ad essere tra le migliori in Italia nella categoria di edilizia pubblica e privata, ristrutturazioni chiavi in mano e operazioni immobiliari di recupero del territorio.