ANTONIO DE SANTIS

Sono un artigiano decoratore specializzato nella realizzazione di accurate finiture per edifici antichi e contemporanei. Inizio la mia carriera di decoratore molto giovane, inizialmente alle dipendenze di un maestro artigiano, successivamente la passione per questo mestiere mi porta a rendermi autonomo e intraprendo la libera professione. La mia specializzazione prende l'avvio frequentando corsi di formazione professionali, dove apprendo l'uso di materiali tradizionali quali la calce e le terre naturali, e inoltre con un'assidua ricerca nel migliorare le mie competenze nelle decorazioni, dove la profonda conoscenza di tecniche antiche, e l'aggiornamento e sperimentazione di quelle più contemporanee, risultano necessari in un settore come il nostro, in continua evoluzione. SPECIALIZZAZIONI La mia specializzazione spazia dalle lavorazioni come marmorini, stucchi, intonachini, pitture a calce, alle tecniche più particolari e meno conosciute come il Tadelakt (originaria di Marrakech), dalle numerose applicazioni. L'impegno, unito alla serietà, alla precisione e alla voglia di far bene il mio mestiere sono elementi essenziali nel rapporto che instauro con il cliente, affinché attraverso il dialogo e un'attenta e accurata analisi di tutto il progetto lavorativo, si possa giungere alla realizzazione personalizzata di finiture e opere di alto valore estetico. PARTECIPAZIONI E CONCORSI Partecipazione quindicennale alla più importante Rassegna Edilizia di Torino "Restructura": 17^ Edizione Restructura 2004: Secondo classificato nell'ambito del Concorso "Idee Nuove per effetti decorativi d'interni"20^ Edizione Restructura 2007: Primo classificato nell'ambito del Concorso "Idee nuove per effetti decorativi d'interni"Oltre ai tradizionali e numerosi corsi di formazione nell'ambito degli effetti decorativi, la mia partecipazione a Marrakech al corso di Tadelakt tenuto da un maestro specializzato autoctono.