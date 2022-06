Prodotti

Realizziamo prodotti dal design curato in ogni dettaglio, con particolare attenzione ai materiali utilizzati. Proponiamo camini, caminetti, termocamini, camini a gas, inserti a pellet, stufe, stufe a pellet, stufe in maiolica, termo stufe, canne fumarie, canne fumarie coibentate, forni da giardino, barbecue e ci occupiamo anche della vendita di pellet. La vasta gamma di articoli proposti consente di realizzare infinite soluzioni d’arredo, adatte a ogni tipo di ambiente e di stile. I nostri prodotti sono garantiti anche dall’affidabilità e dal prestigio dei marchi che trattiamo, come:PIAZZETTA, SUPERIOR, MONT EXPORT, AUSTROFLAMM, STUV, EDILKAMIN, POLIEDRA, MARAL, COLA, CASTELMONTE, HARRIE LEENDERS, DON BAR, RED ANVIL, WACO&CO Effettuiamoanche manutenzione, controlli e pulizia delle canne fumarie. Si tratta di interventi necessari per garantire una buona resa termica della macchina, e fondamentali per consentire un buon risparmio energetico, pure salvaguardando l'ambiente da un possibile inquinamento. La pulizia della canna fumaria previene inoltre gli incendi dalla fuliggine catramizzata e altri incendi in generale. Inoltre desideriamo ricordare che per un corretto utilizzo di camini, stufe e generatori di calore è necessario effettuare almeno una volta all'anno unamanutenzione programmata, che la nostra ditta offre ed effettua in maniera conforme alla disposizioni di ogni specifico marchio costruttore.