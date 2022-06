L'evoluzione di una bella tradizioneLa storia di Jolly-Mec inizia più di 40 anni fa: il fondatore dell’azienda, Emilio Manenti, ebbe l’intuizione di mettere il caminetto al centro dell’impianto di riscaldamento domestico: con la creazione di un’esclusiva camera di combustione per il riscaldamento dell’acqua e la messa a punto degli allacciamenti idraulici, nel 1968 nasce il primo caminetto in grado di scaldare tutti i termosifoni.

Il programma dell’azienda si consolida così nello sviluppare impianti completi con al centro il caminetto o la stufa che, da soli o integrandosi con altre fonti di calore, possano scaldare tutta la casa.

La meticolosa attenzione nella fase progettuale, gli accurati test nell’attrezzata sala-prove e la collaborazione di tecnici qualificati, hanno portato alla realizzazione di prodotti sempre più perfezionati, che hanno portato Jolly-Mec ad essere leader nella produzione di termocamini e termostufe per il riscaldamento domestico alimentate a biomassa. Mission... tradizione e innovazioneLa gamma Jolly-Mec si basa sulla tradizione e si sviluppa con l’innovazione. La sperimentazione non si arresta e il miglioramento delle prestazioni e delle funzionalità è continuo, per restare sempre all’avanguardia.

Con questa filosofia l’azienda ha sempre offerto prodotti innovativi e continuerà a farlo, perché se è vero che i termocaminetti e le termostufe oggi proposte sono al top del mercato mondiale, quelli che verranno saranno ancora migliori.

Garanzie ed assistenzaTutti i prodotti Jolly-Mec sono garantiti da 2 a 6 anni (a seconda del modello). Inoltre Jolly-Mec dispone di una capillare rete di Centri Assistenza Tecnica su tutto il territorio a disposizione della propria clientela e, per i prodotti legna-pellet, ti fornisce il video per un utilizzo chiaro e pratico, nonché tutte le informazioni che ti servono su comodi DVD. Tutti i prodotti vengono sottoposti ad accurate fasi di test

Sede dell'azienda

Servizio chiavi in manoPresso i Rivenditori Autorizzati Qualificati troverai tecnici specializzati per consigliarti sul prodotto più adatto alle tue esigenze ed aiutarti nella configurazione ottimale dell’impianto. Troverai inoltre uno staff completo per tutti i servizi post-vendita, dall’installazione idraulica, alle opere in cartongesso, all’assistenza per la pratica dell’eventuale detrazione fiscale del 55%. Sicurezza ed affidabilitàI prodotti Jolly-Mec sono affidabili e sicuri perché certificati a livello Europeo da Enti esterni che verificano in modo imparziale il rispetto delle normative per la sicurezza e l’inquinamento. Sono inoltre testati secondo norme DIN. Tutti i prodotti sono Made in Italy ed i componenti installati sono scrupolosamente scelti Made in Europe per una totale sicurezza e qualità.