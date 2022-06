CHI SIAMO

UNA STORIA IN EVOLUZIONE Dal 1976, Caminetti Montegrappa progetta e produce stufe, caldaie, caminetti, ed inserti che creano atmosfere di benessere e riscaldano con calore naturale gli ambienti del vivere quotidiano. Design e tecnologia italiana, servizio e forza commerciale esprimono l’anima di un’impresa proiettata nel futuro; serietà professionale, passione e cura dei dettagli rappresentano il carattere di una realtà da sempre impegnata nella qualità ad ogni livello: dall’organizzazione alla produzione. Caminetti Montegrappa fa parte del Gruppo Inviflam, leader europeo nella produzione di apparecchiature per il riscaldamento domestico a biomassa (www.invicta.fr). DA AZIENDA ARTIGIANALE AD INDUSTRIA MANAGERIALE La sede si trova a Pove del Grappa (Vicenza), alle pendici del Monte Grappa, in origine territorio ricco di cave e legato all’estrazione del marmo. Proprio dall’esperienza e conoscenza tecnica degli scalpellini povesi, abili maestri artigiani, ha preso avvio quarant’anni fa la produzione di caminetti in refrattario e rivestimenti in marmo per caminetti, che l’azienda tuttora realizza con cura artigianale. A tale attività si sono affiancate negli anni nuove linee di prodotto: caminetti monoblocco da riscaldamento a legna e a pellet, stufe a legna, stufe a pellet,caldaie a pellet e focolari da inserimento.

Dagli anni ‘70 in poi, a piccoli passi e attraverso costanti investimenti, il cammino di crescita intrapreso dall’azienda ha marcato la trasformazione da realtà artigianale a industria manageriale.

Oggi l’azienda è affermata per la sua capacità di offrire apparecchi all’avanguardia, in particolare a pellet, in grado di sostituire o integrare gli impianti domestici per il riscaldamento dell’aria e dell’acqua, assicurando massima efficienza e lunga durata, alto rendimento e basso impatto ambientale. PRESENTE SUL TERRITORIO CON PROFESSIONALITÁ Caminetti Montegrappa commercializza i propri prodotti in Italia e all’estero attraverso una rete capillare di Rivenditori e Agenti Qualificati.

Garantisce un servizio tempestivo e professionale di pronto intervento, grazie ad una estesa organizzazione di Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati (CAT).