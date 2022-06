Nel Valdarno, alle porte di Firenze, la famiglia Bernini ha sviluppato dall’amore per le cose antiche un’attività unica nel campo dell’arredamento.

La passione per i mobili d’arte ha radici profonde risalenti al 1904, quando il nonno Vittorio, artigiano mobiliere, creò la sua bottega. Il figlio ed i nipoti Bernini hanno saputo mantenere nel tempo le più antiche regole di costruzione e decorazione del mobile, la passione per il restauro e la cura dell’arredamento che li ha accomunati con tanta gente di diversa lingua e cultura. L’esperienza e l’amore per l’arredamento ha maturato in loro la capacità di unire presente e passato per trasformare la casa in un diario che fa vivere i ricordi e che rispecchia chi siamo, tali sensazioni possono essere vissute attraverso arredi realizzati con amore, accostati con sentimento. Tutto ciò sfocia in un intramontabile gusto d’arredo che solo l’azienda Mobili d’Arte e Decoro di Bernini può assicurare. La capacità realizzativa, patrimonio della Famiglia Bernini è stata riconosciuta anche con l’inserimento di proprie produzioni nella raccolta “Design in 1000 oggetti” (edizione originale “Phaidon Design Classics” london 2006), questo è un importante motivo di soddisfazione per la famiglia.